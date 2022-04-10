Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне пытались нанести одновременно удар с Севера и с Юга.Оккупант ы очень стараются, но не могут продвинуться по линии Угледар – Марьинка.

Они основные удары авиации сосредоточивают на этом направлении, но там наши войска держатся так, не просто держатся, а бьют, что они (оккупанты – 24 канала) даже подойти не могут,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

В то же время на Севере россияне выполнили задание первого этапа – взяли Изюм. Затем они начали наступление в направлении Славянска и Краматорска, но наши войска так удачно проводят там оборону, что россияне остановились.

"Там работает авиация, артиллерия, ракетные войска, но пока уже сутки нет продвижения наземных войск, потому что они подтягивают ремонтные подразделения, подразделения материального обеспечения, командование изменили. Это признаки того, что все завязно", – добавил Арестович.