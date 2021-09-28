Украинская разведка выяснила, что новых боевиков пытаются набрать среди жителей оккупированной части Донбасса.

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Масштабная призывная кампания оккупантов

В СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в объединениях и частях противника, и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.

В то же время для того чтобы не допустить уменьшения количества боевиков, российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе тех, у кого завершается срок контракта.

В частности, таким военным запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность. Говорится и об уже оформленных российских паспортах, которые хранят в штабах объединений и частей.

Предыдущая попытка оккупантов пополнить ряды своих бойцов

Так называемая оккупационная власть в апреле 2021 года впервые за 7 лет войны на Донбассе объявила призыв на "военную службу".

Оккупанты вербовали местных жителей Донбасса, чтобы те воевали на стороне пророссийских боевиков.

По информации "Крымской правозащитной группы", в российскую армию незаконно призвали более 28 тысяч жителей Крыма.

Текст сообщения ГУР Минобороны:

Главное управление разведки Украины информирует

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в объединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

В СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в объединениях и частях противника, и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.

В то же время для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях, российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых завершается срок контракта. В частности, таким военнослужащим запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в т. ч. уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах соединений и частей.