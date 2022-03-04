Глава государства рассказал о подготовке провокаций во время брифинга 4 марта, сообщает 24 канала.
Внимание Эта ночь могла остановить историю, – Зеленский к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС
Сейчас готовится провокация в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они привезли в город иностранцев. Ищут местных предателей,
– предупредил Владимир Зеленский.
По словам президента, оккупанты собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они привезли в город иностранцев. Их план – сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский.
Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить,
– подчеркнул президент.
И обратился к херсонцам: покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить любой план оккупантов. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы!
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