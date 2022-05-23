Кризис жанра

Экспертами исчерпывающе доказано, что противоправное железнодорожное и автомобильное сообщение между Россией и Крымом физически не сможет обеспечить "миллионы отдыхающих", которыми так кичится российская пропаганда.

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В то же время оккупанты обещают, что преступный "оператор железнодорожных перевозок в Крым", компания "Гранд Сервис Тур" вводит незаконный "новый поезд" "Таврия" между Москвой и Симферополем, со временем в пути в полтора дня, а также противоправные запуски "новых поездов" в Крым из Архангельска, Белгорода и Мурманска, которые будут путешествовать более двух суток.

Ирония ситуации состоит в том, что эти противоправные маршруты "летние" и они были в расписании оператора и в 2021 году и планировались им на лето 2022 года еще до начала масштабной российской агрессии. Поэтому эксперты включали в обнародованные расчеты еще в марте и общее количество пассажиропотока, до 800 тысяч человек, они не меняют.

В то же время, громко анонсированные российской пропагандой "прямые пассажирские вагоны" из Минска в Симферополь "с 24 мая" так и не стали реальностью.

Фишка курортного сезона-2022

В таких условиях, очевидно для "улучшения туристической привлекательности" полуострова, преступная "администрация" кафиров анонсировала "переименование" улиц в Алуште, а именно – Леонида Кучмы и Леонида Кравчука.

Если быть точным, то соответствующие улицы находятся в алуштинском поселке Семидворье с постоянным населением в сто человек, и очевидно, что такое "переименование" станет главным событием для "курортного сезона" 2022 года в тех местах.

Также фейковый "крымский спикер" в очередной раз анонсировал "конфискацию имущества" украинских олигархов, но этот пиар уже слышали с марта 2022 года и он вряд ли станет реальностью, потому что основной массив соответствующих объектов давно находится под фактическим контролем крымских коллаборантов и их московских.

В качестве более "интересных аттракционов" для "российских туристов" этим летом в Западном Крыму агрессор планирует постоянные передвижения собственного корабельного состава, средств противовоздушной обороны, самолетов и бронетехники.

Ведь командование Черноморского флота агрессора планирует если не преступную десантную операцию против материковой Украины, то ее постоянную имитацию, для чего кафиры активно используют аэродромы Новофедоровки и Бельбека, базы кораблей в Севастополе и Новоозерном.