Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. ВСУ отодвинули линию врага от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы.

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"Понимая это, враг практически потерял все свои наступательные ресурсы. Бронированной техникой он так массированно уже не идет", – рассказал глава Харьковской ОГА.

По словам Синегубова, украинским военным также удалось уничтожить 3 вражеских танка.

Враг понимает, что уже не пройдет. Он фактически эту войну проиграл. Ему ничего не остается, кроме коварной пальбы по жилым массивам, по центру города. У нас продолжаются артобстрелы целый день, ракетные также,

– добавил Синегубов.

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