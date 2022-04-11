В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что враг продолжает готовиться к наступлению. Так, оккупанты переправляют личный состав, вооружение и технику для боев на территории Украины.

Читайте также Уничтоженные вертолеты врага, расположение россиян на восточной границе: основное за 47 день войны

На Харьковщине существует угроза нового наступления

К сожалению, не стоит расслабляться жителям Харьковщины. Ведомство отмечает, что оккупанты могут возобновить наступление на этом направлении в ближайшие несколько дней.

Захватчики продолжают частично блокировать Харьков. Не утихают артиллерийские обстрелы отдельных районов города. Что касается Изюмского направления, то оккупанты продолжают вести воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Это они делают для того, чтобы выявить позиции ВСУ.

К теме – Жданов назвал самое опасное направление в Украине – смотрите видео: