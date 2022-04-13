Оккупанты хотят насильно учить украинцев своему языку. Произойдет это в специальных лагерях, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Уже летом государство-агрессор планирует открыть якобы "курсы" по изучению языка. Мол, будут подключать к этому студентов и старшеклассников.

Дальше украинских детей будут вынуждать учиться в русских школах.

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