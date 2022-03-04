Соответствующую информацию сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким. Таковы данные по состоянию на 17:50 4 марта по Киеву.
Заметьте Оккупанты уходят в контрнаступление на аэродром под Николаевом
В Николаеве продолжаются бои: орки пошли в контрнаступление
Николаев. 17:50, 4 марта. Идут (говорится об оккупантах – 24 канал) в контрнаступление на аэродром!
– написал чиновник.
Виталий Ким призвал людей в микрорайоне Кульбакино не выходить на улицу.
Стоит отметить, что ВСУ в 17:55 4 марта, предположительно перед контрнаступлением, подняли украинский флаг над аэропортом.
Украинские воины отбили аэропорт Кульбакино в Николаеве и подняли там государственный флаг!
– заявили в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ.
ВСУ подняли флаг над аэропортом под Николаевом: смотрите видео
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