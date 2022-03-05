На официальной странице в фейсбуке Генштаб Вооруженных Сил Украины продолжил информировать о ситуации в стране. Отмечается, что деморализованные оккупанты уже не пренебрегают использовать женщин, детей, а также пожилых людей для своего прикрытия.

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Оккупанты обстреливают мирное население и прикрываются им

Агрессоры постоянно сталкиваются с сопротивлением украинцев, а также продолжают обстреливать мирное население, наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Они разрушают жилые дома, больницы, детские сады. А для своей защиты используют не только оружие, но и женщин, детей и пожилых в качестве "живого щита".

Не утихает и информационная война. Ведь подвластные СМИ продолжают показывать картину освободительного "блицкрига". Также в стране со всех сил пытаются скрыть потери в личном составе и технике, блокируя доступ населения к правдивой и объективной информации.