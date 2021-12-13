Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Важно В камере не хватает кислорода, а из унитаза вылезают крысы: ФСБ жестоко пытает украинского журналиста

Украинский омбудсмен напомнила, что журналисту и активисту грозит 18 лет лишения свободы за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ и хранение оружия".

Такой обвинительный акт является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом,

– подчеркнула Денисова.

Она призвала международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

"Прошу международные организации и правозащитные институции делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав гражданина Украины Владислава Есипенко", – подчеркнула уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

В чем обвиняют журналиста

Ранее оккупанты задержали Есипенко по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также – в их переработке и ремонте. Впоследствии к этим обвинениям добавились еще и обвинения в незаконном приобретении и передаче оружия.

Дело против Есипенко в Крыму

Журналист Владислав Есипенко был задержан в марте 2021 года в Крыму. В его автомобиле сотрудники ФСБ России якобы обнаружили взрывчатку, которую он "создал самостоятельно".

Есипенко обвиняют также в том, что он работал на украинскую разведку.

ФСБ пытает украинского журналиста Владислава Есипенко в Крыму: смотрите видео

Полный текст публикации Людмилы Денисовой:

Сегодня подконтрольный России так называемый "Симферопольский районный суд" во временно оккупированном Крыму продлил на три месяца, до 18 марта 2022 года, срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины Владислава Есипенко.

Украинскому журналисту грозит 18 лет лишения свободы за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ и хранение оружия". Такой обвинительный акт является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.

Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Прошу международные организации и правозащитные учреждения делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав гражданина Украины Владислава Есипенко.