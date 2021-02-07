Российские оккупанты провели в Крыму военные учения. Солдаты страны-агрессора учились стрелять из зенитно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

В процессе обучения оккупанты тренировались находить и уничтожать воздушные цели с помощью "Панцирь-С1". Процесс обучения происходил в присутствии условного противника. Он якобы атаковал позиции из зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Актуально На Донбассе российские наемники готовят детей к участию в боевых действиях: фото

"Панцирь-С1" сначала проявляли, а потом идентифицировали воздушные угрозы. Впоследствии зенитно-пушечные комплексы уничтожали их.

Что известно о "Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" – это комплекс малого радиуса действия.

Может уничтожать противника на высоте 15 километров и на расстоянии до 20 километров.

Зенитно-пушечным комплексом управляют 2 или 3 операторов.

"Панцирь-С1" предназначен для защиты от воздушного нападения. Также может поражать легкобронированные наземные цели.

В общем туда отправили около 40 зенитно-пушечных комплексов.

В 2021 году Международное волонтерское сообщество InformNapalm привело доказательства того, что Россия участвует в наземной операции в Сирии.

Обратите внимание! Россия активно проводит политику милитаризации оккупированного Крыма. Там регулярно происходят военные учения стран-оккупанта. В частности, недавно Россия доставила в Крым противокорабельный ракетный комплекс "Бастион".