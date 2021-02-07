Как в Сирии: оккупанты в Крыму учились сбивать беспилотники "Панцирями-С1"
Российские оккупанты провели в Крыму военные учения. Солдаты страны-агрессора учились стрелять из зенитно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Источник:Министерство обороны России
В процессе обучения оккупанты тренировались находить и уничтожать воздушные цели с помощью "Панцирь-С1". Процесс обучения происходил в присутствии условного противника. Он якобы атаковал позиции из зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
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"Панцирь-С1" сначала проявляли, а потом идентифицировали воздушные угрозы. Впоследствии зенитно-пушечные комплексы уничтожали их.
Что известно о "Панцирь-С1"
- "Панцирь-С1" – это комплекс малого радиуса действия.
- Может уничтожать противника на высоте 15 километров и на расстоянии до 20 километров.
- Зенитно-пушечным комплексом управляют 2 или 3 операторов.
- "Панцирь-С1" предназначен для защиты от воздушного нападения. Также может поражать легкобронированные наземные цели.
- В общем туда отправили около 40 зенитно-пушечных комплексов.
- В 2021 году Международное волонтерское сообщество InformNapalm привело доказательства того, что Россия участвует в наземной операции в Сирии.
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