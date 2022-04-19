Об этом сообщил советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко. В то же время он обнародовал видеозапись полностью разрушенного города с воздуха.

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По его словам, россияне наносят удары не только сверхмощными бомбами по Азовстали, но из артиллерии и танков продолжают хаотически атаковать жилой сектор Левобережного района по линии от бульвара Меотиды.

При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов. С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя. Они продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов,

– отметил Петр Андрющенко.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде уже больше 50 дней. Захватчики пытаются всеми способами захватить его. Однако город держится благодаря украинским воинам, которые все это время безжалостно уничтожают врага.

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