Очевидно, российские оккупанты хотят обстреливать побережье Одесщины и защитить свои корабли от поражения ВСУ. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" 1 июня.

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Россияне активизируются на Змеином

Размещение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станции свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины,

– говорится в сообщении.

На территории Змеиного враги держат наготове 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Очевидно, они хотят нанести авиаудар. Корабельная группировка россиян продолжает блокировать судоходство.

Ситуация на Юге: основное

Бои на линии столкновения продолжаются. Российские войска взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки.

Населенные пункты враг обстреливает кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и пушками ствольной дальнобойной артиллерии Пион калибром 203 мм. Именно так сегодня был атакован Николаев. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

На севере Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в тыл наших подразделений, но тщетно.

Россияне проводили воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа "Орлан-10". Один из них ВСУ уничтожили.

В общем, за сутки защитники Юга уничтожили:

70 оккупантов;

самоходную артустановку;

2 зенитных установки;

2 гаубицы "Мста-Б";

4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной.

Также повредили 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Хотя признаков подготовки десантной операции нет, но попытки высадки ДРГ на берег или в устье Дуная не делают возможным.

Штормом сорвало с якоря 2 вражеские морские мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесщины, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил. Другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

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