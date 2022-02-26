В частности, метки прежде всего ставят в Киеве и Виннице. Об этом рассказал советник министра ВС Вадим Денисенко 26 февраля, сообщает 24 канал.

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Оккупанты начинают ставить метки на газопроводах. Они являются наводкой для их оружия для того, чтобы у нас прогремели взрывы на газопроводах,

– отмечает советник министра внутренних дел.

Денисенко просит каждого жителя дома выйти на улицу и проверить газовый щит. Он на вид является преимущественно квадратным и желтого цвета.

Советник МВД отмечает, что все метки, которые ставят диверсанты, следует обезвреживать. Их надо зарисовать смолой или заклеить фольгой. Денисенко отмечает, что к этому следует отнестись серьезно. Проверить стоит все щиты возле каждого дома.

Обращение Вадима Денисенко: смотрите видео

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