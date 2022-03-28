Армейская магия

Все друг друга знают, максимум через одного – двух знакомых. Коммуникации будто бы нет, но она *бически эффективна.

Достойно внимания Украинцы защищаются даже эффективнее, чем об этом свидетельствуют классические статистики

Все координируется штабом, к которому никто не имеет отношения, никто не знает, кто там есть, но штаб гарнизона/обороны при этом работает как часы. Х*й его знает, как так получается.

Украинцы обладают достаточно эффетивным оружием, чтобы уничтожать российских захватчиков / Фото "Волынских новостей"

Структуры чисто номинально сохраняют свои структурные отличия. Все зависит от ситуации и от нужного калибра и оружия под задание. Тогда начинаешь спрашивать, кто из какой конторы или структуры.

Ну и, конечно, ВСУ рулит, там кроме 152 и реактивных систем залпового огня есть еще и арта старшего начальника и "Байрактары". А орки до сих пор не могут определить наши боевые порядки. Копайте поглубже, недоумки. На глубине 2 метра все необходимое для вас есть.

Актуальное – в Турции показали "Байрактар" с украинским двигателем: смотрите видео