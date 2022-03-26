В действиях российских военных ничего нового. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Тактика России не меняется
По его словам, еще в первые дни полномасштабной войны активно говорили о том, что одна из тактик России:
- захват Харькова и Изюма с одной стороны;
- с другой – из Херсона или взять, или обойти Николаев и попытаться невероятно широким фронтом окружить нашу группировку на Востоке.
Почему идут такие огромные бои за Изюм? Потому что это начало дороги на Славянск,
– объяснил Денисенко.
По его словам, не зря на днях даже сменили одного из руководителей российской танковой армии, которая отвечала за это направление.
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Оккупанты продолжают придерживаться своей стратегии
"Они (оккупанты – 24 канал) не меняют стратегию и тактику. Они делают то же, что и задумали себе еще в первый день", – подчеркнул советник главы МВД.
Он отметил, что сейчас российские военные действительно перегруппировываются. Свои самые большие силы они бросают на восточный фронт и на Мариуполь – с одной стороны. С другой – начинают концентрироваться на границе с Украиной, чтобы попытаться делать определенные ротации – введение новых сил.