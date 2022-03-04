Об этом сообщили в телеграм-канале TOP ENERGY. Отмечается, что работники "Укрэнерго" продолжают работать в усиленном режиме.
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Согласовывают, а потом не пускают
Оккупанты сначала согласовывают проведение ремонтов подстанций и линий электропередачи, но потом не допускают специалистов на поврежденные объекты,
– говорится в сообщении.
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