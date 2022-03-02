Им обещали одно, а они увидели совсем другое. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам Данилова, россияне напуганы. Оккупанты не имеют горючего, поэтому их техника останавливается.

У них есть желание только попасть домой, чтобы закончить все это,

– сказал политик.

Их надо отправить домой, пока наша территориальная оборона не уничтожила их в целях самозащиты.

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