Согласно данным эксплуатационной организации, россияне на постоянной основе обстреливают и бомбят территорию института, на которой расположена ЯПУ "Источник нейтронов". Это происходит с начала военного вторжения России на территорию Украины.

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Россияне обстреливают ядерную установку "Источник нейтронов"

Добавляют, что инфраструктура института уже очень серьезно пострадала. В частности, оккупанты обстрелили ЯПУ "Источник нейтронов". В результате было повреждено:

систему внешнего энергоснабжения установки,

систему кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов,

здания (непосредственно ядерной установки, насосной и градирен, а также лаборатории изотопов).

Важно! Специалисты отмечают, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелы площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Ситуация с "Источником нейтронов"

По состоянию на 12 апреля 2022 ядерную установку перевели в глубокое подкритическое состояние. Наружное электроснабжение отсутствует. Сейчас нет возможности его восстановить. Специалисты контролируют состояние "Источники нейтронов" только на ограниченном уровне. Например, они не могут:

измерить температуры теплоносителя на входе/выходе бака подкритической сборки (ПКЗ) и нейтронно-образующей мишени,

снять показатели автоматизированной системы радиационного контроля, восстановление уровня в баке подкритической сборки, достигшего нижнего предела безопасной эксплуатации для режима "длительной остановки" (действует с 24 февраля)

Показатели мобильного дозиметра показывают, что радиационный фон на площадке находится в пределах нормы. Однако предупреждают, что возможность новых повреждений ЯПУ "Источник нейтронов" остается на высоком уровне. Главная причина – постоянные обстрелы россиян. Соответственно новые повреждения могут повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.

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