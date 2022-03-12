Об этом рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире 24 канала. Оккупанты намеренно разбивают всю инфраструктуру, бьют по подстанциям, водопроводам и гражданским микрорайонам.

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По словам Гайдая, под ударом находятся Рубежное, Лисичанск, Попасная и другие города.

Я уже говорил неоднократно, что оккупанты не воюют с нашими военными, а просто уничтожают гражданское население,

– подчеркнул председатель ВЦА.

Гайдай также рассказал, что 11 марта захватчики расстреляли дом престарелых. Пока точно неизвестно, сколько в результате этого погибло человек, ведь доступа к нему нет.

"Как только кто-то пытается подойти, они (оккупанты – 24 канал) обстреливают из минометов", – добавил председатель ВЦА.

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