По словам ВСУ, не преуспев в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты решили обстреляли ракетами их жилые кварталы.

Важно Обстрел Харьковской ОГА: по меньшей мере 10 погибших

"Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева", – добавили в ВСУ.

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Сообщение Вооруженных сил Украины

Не достигнув успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова оккупанты осуществили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.