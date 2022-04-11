О видеофиксации самими же оккупантами рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Внимание Мы делаем возможное и невозможное, – Залужный о блокаде Мариуполя

С одной стороны это в очередной раз доказывает то, что даже о мнимом контроле города оккупантами речь не идет. С другой – о сознательном уничтожении гражданского населения даже уже в городе, где частично присутствуют,

– отметил Андрющенко.

Но напомнил, что реактивная система залпового огня "Град" не является высокоточным оружием и не выбирает цели.

Применение "Градов" из подвалов прямо указывает на обстрелы жилых кварталов Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе сверхсложная

Военная блокада Мариуполя российскими войсками проходит с 1 марта. Из-за блокады в городе нет ни электричества, ни газа, ни водоснабжения, мобильная связь тоже отсутствует.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное руководство Украины делает все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям, в частности Мариуполя.

В то же время Арестович заявил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно .