Об этом заявил городской глава Чернигова Владислав Атрошенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Прооперированные лежат в коридорах

Опорная 2-я больница Чернигова расположена на окраине города, где продолжаются активные бои. В здании выбиты стекла, а больные не могут находиться в палатах.

Опорная 2-я больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои. Выбиты все стекла и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10 – 11 градусов Цельсия,

– сказал мэр.

Он сравнил нынешнюю ситуацию в городе с той, которая была 23 – 26 августа 1941 года о время фашистских бомбардировок. В Чернигове нет ни тепла, ни воды, ни электроэнергии.