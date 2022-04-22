Сообщается, что обстрелы потерпели Авдеевская и Лиманская больницы, а также Ямпольская и Славянская общеобразовательные школы.

Важно Данилов подробно вспомнил, как и где именно началось российское вторжение

Что еще было повреждено?

птицефабрика (с. Шнурки Черкасской ОТГ),

2 коммунальных предприятия,

молочный цех и пожарная часть (Александровка Черкасской ОТГ),

3 газопровода,

трансформатор электроснабжения,

опора ЛЭП,

автомобили.

Кроме того, за сутки 21 апреля 2022 подразделения ГСЧС осуществили 32 выезда для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий. В Донецкой и Луганской областях потушили 8 пожаров, возникших в результате обстрелов.

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