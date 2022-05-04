Женщина с ребенком во время обстрелов находилась в доме. К счастью, их удалось спасти. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога.

Обратите внимание По меньшей мере 18 российских ракет вечером 3 мая попали в объекты инфраструктуры 6 областей

При обстреле врагом освобожденной части Высокопольской общины в Херсонской области один из снарядов попал в жилой дом. Тяжелые ранения получили мать и ее 5-летняя дочь,

– написал Александр Вилкул.

Состояние девочки было крайне критическим. К счастью, ребенка и его маму успели отвезти в Кривой Рог. Врачи провели сложные операции, но пострадавшие – живы. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Новости Кривого Рога и Херсона

Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильна и полностью контролируется ВСУ, военной администрацией.

Вечером 3 мая было несколько "прилетов" крылатых ракет близ Криворожского района. Последствия уточняются.

Село Заградовка в освобожденной части Херсонской области обстреляли вражескими "Градами". Убита женщина, еще 3 человека ранены. Все они гражданские.

В Кривой Рог 3 мая приехали еще 568 человек, 269 из них удалось эвакуировать из Херсонской области.

Массовые авиаудары по Украине 3 мая

3 апреля вечером взрывы раздавались в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, на Закарпатье и Днепропетровщине.

Впервые за время войны российские захватчики ударили по Закарпатью. Ракета прилетела в горный район. Информацию о возможных жертвах и повреждениях уточняют.

По Львовщине и Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Позже мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара в городе повреждены 3 электроподстанции. Пострадали 2 человека. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Также российские оккупанты ударили по Кировоградщине. В ОК "Юг" сообщили, что есть погибшие и раненые. От авиаудара пострадала и Одесщина. Враги атаковали Арциз.

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