Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус и опубликовал фото и видео дома, в который попал враг. Внимание
Внимание Волноваха в ужасном состоянии: жуткое видео из мертвого города
Российские оккупанты продолжают бить по мирным украинским городам. Под обстрелом Чернигов – враг попал в жилой дом в районе Шерстянка.
Источник:фейсбук Вячеслава Чауса
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус и опубликовал фото и видео дома, в который попал враг. Внимание
Внимание Волноваха в ужасном состоянии: жуткое видео из мертвого города
Оперативная информация спасает жизнь.Читайте наш телеграм,там мы сейчас самые быстрые.