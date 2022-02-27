Вспыхнул пожар. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото очевидцев.
Важно Из-за обстрелов в Ахтырке погибли 6 человек, ранены – 55
Неподалеку есть нефтебаза
В сети опасаются из-за размещения нефтебазы в этом районе. Куда попали оккупанты – пока неизвестно.
Кроме того, в сети публикуют видео. На кадрах слышны мощные взрывы, ночное небо покрылось облаками пепла и дыма.
Обстрел Василькова, смотрите видео:
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.