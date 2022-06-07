К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб на месте обстрела, а еще один – получил ранение. О последствиях вражеских обстрелов в течение суток 6 июня сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Оккупанты ночью массированно обстреляли Баштанку на Николаевщину: есть погибшие

Обстрел Николаева 6 июня

Всего за сутки российские кафиры повредили 9 частных домов, это преимущественно окна, крыша и фасад.



Выбитое окно в доме Николаева / Фото с телеграммы Александра Сенкевича

На одной из улиц оборвало линию электросетей. Работники Николаевоблэнерго работают над ее восстановлением.

Кроме того, повреждено здание одной из городских школ. Там выбило окна и повредило имущество. Специалисты подсчитывают ущерб.

Также разрушение потерпело одно из частных предприятий по производству металлопластиковых окон.

Атака на Николаевщину

Под массовый ракетный обстрел в ночь на 7 июня попал город Баштанка Николаевской области . Как следствие, там погибли 2 человека и еще 2 – ранены.

В Баштанской общине россияне повредили помещение РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивную школу.

Кроме того, российские захватчики стреляли по Широковской, Березнеговатской, Ингульской и Первомайской общин.

Всего в Николаевской области за сутки 6 июня кафиры ранили 19 человек. К счастью, пострадавших среди детей нет.

Ситуация на фронте утром 7 июня: данные Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях существует угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Военное командование Беларуси планирует увеличить количество регулярной армии до 80 тысяч человек. А это почти вдвое больше, чем сейчас.

На Северском направлении с территории России захватчики обстреливают из минометов подразделения ВСУ возле Ходыно и Большой Писаревки Сумской области.

На Харьковском направлении враг удерживает занятые территории, сдерживает продвижение ВСУ. Также он дистанционно минирует местность в направлении наступления ВСУ на Рубежное.

На Славянском направлении оккупанты наступают на Изюм и Славянск, пытаются продвинуться в сторону Довгенького и Долины.

На Донецком направлении враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. На лиманском направлении активных действий не было. Россияне нанесли ракетный удар по Николаевке, штурмуют Северодонецк. Бои продолжаются.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили наступление захватчика в направлениях Нагорного, Берестового, Криничного, Рот.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия не зафиксированы.

Обратите внимание – Генштаб о ситуации 6 июня: видео

На Южнобужском направлении кафиры улучшают свои позиции и пополняют запасы. Русские наступали в направлении Лозово – Белая Криница, но безрезультатно.