Президент рассказал о новых санкциях ЕС против россии и отреагировал на ракетный террор оккупантов. Главные тезисы главы государства в вечернем обращении читайте ниже.

Заметьте Удар по университетам Николаева, сильные взрывы в Днепре: основное за 142 день войны

россия должна отвечать за свои преступления

Владимир Зеленский отметил, что сейчас Евросоюз готовит новый санкционный пакет против россии. Президент подчеркнул, что главной задачей наших дипломатов является усиление этих санкций. Зеленский подчеркнул, что после удара по Виннице и других террористический актов оккупанты должны получить справедливый ответ.

Однако не только санкции ответят оккупантам на их действия. Зеленский подчеркнул, что ответ военные преступники получат и от Вооруженных сил Украины.

Свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас идет расследование удара по Виннице, чтобы установить всех причастных к преступлению и привлечь их к ответственности.

По состоянию на вечер 15 июля 4 человека до сих пор считают пропавшими без вести в результате удара по Виннице.

Реакция президента на удар по Николаеву

Глава государства отреагировал на циничную атаку оккупантов по Николаеву утром 15 июля, когда под удар попали корпуса двух университетов. Действия оккупантов Зеленский назвал деградацией.

Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать до какого состояния деградировала россия. Это же двойное преступление – уничтожать именно педагогические институты, чтобы учебного заведения не было и новых педагогов не смогли научить,

– подчеркнул президент.

Однако надежды российских террористов напрасны. Зеленский подчеркнул, что Украина восстановит все разрушенное, в частности образовательные учреждения, но вместе с тем наше государство сохранит свое лицо. Как отметил президент, у россии этого не получится – слишком много палачей и убийц.

Зеленский поблагодарил США

Президент рассказал, что США готовят оборонный бюджет страны на следующий год и в нем предусмотрена помощь Украине. В частности речь идет о расширении возможностей украинской военной авиации.

Эта и другая американская помощь для нашего государства значительно усилит наш оборонный потенциал. Это важно. Хочу еще раз выразить благодарность американскому народу, Президенту Байдену, Конгрессу США за всю ту поддержку, которую мы получаем,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что за последние 2 неделе Украина получила 3 миллиарда долларов от США, что позволяет обеспечивать социальные нужды наших граждан. Зеленский подчеркнул, что США являются лидером в глобальном защите свободы.

Президент призывает не игнорировать воздушные тревоги

Владимир Зеленский отметил, что во время записи его обращения по всей территории страны была воздушная тревога и появилась информация о российских атаках в Днепре, Кременчуге и Киевской области. Поэтому глава государства обратился к украинцам с просьбой ни в коем случае не игнорировать воздушные тревоги.

Я очень прошу вас, в который раз: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналы воздушной тревоги. Соответствующих правил поведения надо придерживаться всегда, особенно на объектах, которые имеют общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще нужно бороться. И мы будем бороться,

– подчеркнул президент.

В конце обращения Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении 242 участников боевых действий – защитников и защитниц Украины.

Ночное обращение Зеленского 15 июля: смотрите видео