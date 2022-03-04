По его словам, оккупанты избили охранника в аэропорту и забрали ключи.

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"Они отошли дальше, но стоят под мостом, потому что у них там стоит техника. Невеселая ситуация – они как будто есть, но их нет в месте", – заявил он.

Виталий Ким добавил, что это нельзя считать победой, потому что врага не уничтожили, а он сам отступил. Виталий Ким призвал горожан не паниковать и сохранять спокойствие.

В Николаеве 4 марта начались бои между украинскими войсками и оккупантами. По словам главы Николаевской ОВА, нашим защитникам удалось немного оттеснить захватчиков, однако бои продолжаются.