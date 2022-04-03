Об этом рассказал руководитель проекта "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько в эфире 24 канала. Оккупанты отправляли вещи через отделение российской службы доставки СДЭК в Мозыре.

К теме Оккупанты заполонили курьерские доставки в Беларуси, чтобы отправить домой награбленное

В это отделение, по данным очевидцев, 2 апреля приехало от 2 до 4 грузовиков с разными товарами.

Было отправлено более тонны вещей. Самые большие посылки, о которых мы знаем, были суммированы в 400 килограммов, 200 с чем-то килограммов,

– рассказал Мотолько.

Таксисты отказываются перевозить награбленное

Известно, что российские военные также пытались передать украденные в Украине вещи через таксистов и международные автобусы, но те отказывались это делать.

Что стало причиной

До этого в Беларуси начали распространять информацию, что находившиеся в Чернобыльской зоне российские войска возвращаются через белорусскую территорию и могут иметь вещи, зараженные радиацией.

Это сработало на таксистов, которые на первый взгляд готовы на все ради денег,

– рассказал Мотолько.

По его словам, на них также могли повлиять фотографии зверства россиян в Киевской области.

Известно, что некоторые таксисты брали у оккупантов награбленные вещи для перевозки, но потом просто исчезали, чтобы не помогать российским военным.