Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для наступления на Украину, в том числе и на Киев. Также с белорусских аэродромов вылетали самолеты, которые бомбили украинские города.

Достойно внимания ВСУ подбили уникальный самолет Ил-22 и повредили фрегат "Адмирал Эссен"

Но потерпев неудачу на киевском направлении, оккупанты отступили. Поняв, что Киев не удастся взять, захватчики решили сосредоточиться на захвате Мариуполя, и установлении контроля на территории Донецкой и Луганской областей.

Для этого пришлось провести передислокацию, в том числе забрав часть армии с территории Беларуси. Зафиксировано движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.

Значительная часть российских боевых самолетов и вертолетов перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию России.