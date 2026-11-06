Зэки, наркоманы и тактика инфильтрации: комбат Назаренко о штурмах россиян

Военный отметил, что противник действует одинаково вдоль всей линии соприкосновения, пытаясь проникать через украинские позиции небольшими силами в условиях отсутствия растительности.

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Тактика мелких групп и значение минирования

По словам майора, оккупанты прекратили массированные пехотные атаки в лоб и перешли к действиям небольшими отрядами.

Сейчас мы понимаем, что основная тактика противника, несмотря на то, что зелени уже нет, заключается в инфильтрации мелкими штурмовыми группами – по одному, по два, по три – с попытками продвигаться по протоптанным тропинкам, точнее, вдоль каждой посадки, вдоль каждой улочки, вдоль каждого дома– пояснил командир батальона.

Он подчеркнул, что именно дистанционное минирование на маршрутах движения врага позволяет останавливать россиян еще в так называемой килл-зоне, чтобы уберечь украинских пехотинцев от прямого контакта.

Уже не пушечное, а дронное "мясо"

Комментируя заявления российской пропаганды о якобы улучшении обеспечения оккупационных войск, Назаренко отметил, что передовые подразделения захватчиков крайне неоднородны.

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В большинстве случаев враг использует в качестве инфильтрационных групп низкокачественный контингент из быстро набранных заключенных, преступников, наркоманов и бездомных, которым обещают какие-то небывалые выплаты. Фактически их готовят 2–3 недели и отправляют без особого снаряжения, потому что нет смысла тратиться. Поэтому говорить о каком-то особом снаряжении этого одноразового, уже не пушечного мяса, а дронного мяса не приходится– подчеркнул майор.

Военный добавил, что живая сила для командования армии РФ остается самым дешевым ресурсом, который отправляют на передовую буквально конвейером.

Как враг адаптируется и применяет УАБы?

В то же время командир предостерег от недооценки захватчиков, поскольку Россия обладает значительным мобилизационным и техническим потенциалом и копирует успешный опыт ВСУ.

Противник так или иначе будет адаптироваться и во многом копирует опыт Сил обороны в применении дронных технологий, пытаясь масштабировать это. У противника сохраняется преимущество в артиллерии и в таком вооружении, как УАБы и ФАБы различной мощности– отметил Назаренко.

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Он подытожил, что если в 2022 году россияне действовали артиллерийским огненным валом, то сейчас здание за зданием разрушают посадки и населенные пункты тяжелыми авиабомбами, выдавая собственные разрушения и желания за реальные успехи.

Также военный призвал присоединиться к сбору средств на управляемые модули минирования для бригады "Рубеж".

Владимир Назаренко, командир батальона "Сила свободы" 4-й бригады "Рубеж" / Скриншот из видео