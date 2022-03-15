Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на вторник, 15 марта.

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Продолжается формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск на Харьковском направлении,

– говорится в сообщении.

"С целью усиления своих группировок на направлениях на Сумы, Ахтырку, Харьков и Изюм, враг проводит перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах", – добавили в Генштабе ВСУ.