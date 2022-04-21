Такую информацию сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в фейсбуке. Враг продолжает терроризировать мирное население Херсонской области.

Читайте также: Есть несколько вариантов, – Арестович объяснил, как мужчинам в Херсоне не попасть в армию России

По данным Генштаба, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели сборы с местным населением. Там россияне заявили о том, что "зеленых коридоров" от украинской стороны больше не будет. Жителям села запретили покидать населенный пункт.

В частности, враг предупредил о своих террористических планах по убийству гражданского населения. На сборах оккупанты предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, захватчики начнут обстрел населенного пункта Золотая Балка.

Также сообщается, что вражеские военные продолжают обход помещений и проводят там обыски.

Вас это может заинтересовать – россияне могут атаковать мощнее после Пасхи: видео