Об исчезновении Вакуленко сообщила его экс-дружина Ирина Новицкая. Она подчеркнула, что подтвердилось то, о чем она подозревала еще с конца марта.
Заметьте Сергей Жадан попал под обстрел оккупантов
Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, забрали по доносу или российские солдаты, или представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна,
– заявила Новицкая.
Где сейчас находится сын супругов – также неизвестно. Новицкая предположила, что поводом для похищения писателя могла стать его проукраинская позиция и участие в АТО.
Творчество Вакуленко
Вакуленко является автором 13 книг.
От 2003 до 2006 года входил в изюмского литобъединения "Кремянец".
Лавреат:
- международной литературной премии имени Олеся Ульяненко;
- Всеукраинского конкурса имени Леся Мартовича;
- "Коронации слова".