В то же время оккупанты объяснили Куку, что лично к нему нет никаких претензий. А они, мол, только выполняют приказ.

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Россия поставила на учет политзаключенных Крыма

В России поставили на учет правозащитника Эмир-Усеина Куку, который отбывает наказание в колонии №16 Салавата.

Правоохранители объяснили, что они выполняют распоряжение руководства Федеральной службы исполнения наказаний России. После убийства в Курганской колонии там решили ставить на профилактический учет всех осужденных по 205.5 статье – "Организация и участие в деятельности террористической организации".

Также на этот профучет поставили всех крымских мусульман, которые содержатся в колонии №16.

Реакция правозащитников

Правозащитники отмечают, что профучет может быть основанием для перевода заключенного в строгие условия содержания или в единое помещение камерного типа.

Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания,

– подчеркивают они.

Эмир-Усеин Куку будет оспаривать это решение в суде.

Фрагмент сообщения "Крымской солидарности":

Правозащитника Эмир-Усеина Куку и других политзаключенных Крыма поставили на профучет из-за убийства сотрудника УФСИН в другой колонии

Правозащитник Эмир-Усеин Куку, который отбывает наказание по статье 205.5 УК РФ в ИК-16 Салавата, был поставлен на профилактический учет, как склонный к нападению на сотрудников исправительного учреждения. Причиной послужил инцидент в Курганской колонии, где заключенный убил представителя УФСИН, передала жена осужденного Мерьем Куку.

Во время звонка из колонии по "Зонателекому" Эмир-Усеин Куку рассказал своей жене, что администрация ИК-16 в Салавате признала его "склонным к нападению на сотрудников тюрьмы". При этом ему сообщили, что претензий к нему не имеют, а просто выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в Курганской колонии приняло ставить на профилактический учет всех осужденных за 205.5 статьи. "На этот профучет поставили всех крымских мусульман, содержащихся в колонии № 16", – сообщила Мерьем.

В этой же колонии сейчас находятся политзаключенные Крыма – Джемаденов Эмиль, Абдуллаев Узеир Рза-огли, Сейтосманов Энвер, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров.

Правозащитник опасается, что за этим решением может последовать реальная провокация с нападением на работников колонии, а также новая судимость. Кроме этого профучет может быть основанием для перевода заключенного в СУУ (строгие условия содержания) или единое помещение камерного типа. Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания.

"С этим решением он не согласен, намерен оспаривать его в судебном порядке", – отметила его супруга Мерьем Куку.