Об этом Людмила Денисова 27 марта написала в своем телеграмм-канале. Чиновница объяснила, как захватчики планируют использовать "референдум" в будущем.

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В России хотят новый фейковый референдум

Денисова подчеркнула, что россияне понимают усиление позиций ВСУ и опасаются освобождения Украиной временно оккупированного Луганска. Учитывая это, террористическое руководство квазиреспублики пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России.

Ведь после проведенного "референдума" страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию",

– пояснила омбудсменко.

Она подчеркнула, что территории временно оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. В то же время подчеркнула, что фейковые референдумы юридически ничтожны и не будут иметь никаких правовых последствий.