Об этом рассказал волонтер и доброволец Андрей Белецкий. Он подчеркнул, что российские военные закрепились на блокпостах и передвигаются по городу.
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Власти делают все возможное, чтобы в городе были продукты и лекарства
Власти делают все возможное, чтобы в городе были продукты и лекарства
Я хочу заверить, что мэр Херсона не подписал ни одну бумажку о капитуляции города. Городской голова налаживает процесс поставки продуктов, лекарств и прочего,
– рассказал Белецкий.