Захватчики предпринимают такие действия для усиления наступательных возможностей. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 18 апреля 2022 года о российском вторжении.

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В целях усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения в Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым,

– сообщили в Генштабе.

Враг планирует использовать их для:

поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне;

охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на оккупированных территориях.

По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля 2022 года.

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