Россия перебрасывает оружие

В ведомстве отметили, что наряду с боевыми подразделениями Россия перебрасывает подразделения обеспечения.

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Кроме того, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения, оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники,

– говорится в сообщении.

Также российские захватчики перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор" в Харьковской области, а также разворачивают в Белгородской области зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300 для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов.

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