По данным расследований СМИ, морги в Крыму переполнены мертвыми российскими солдатами.

Важно Из-за текущей ситуации оккупанты усилили охрану границы белорусской армией

Однако оккупационная администрация России в Крыму скрывает реальные цифры и не сообщает родственникам реальную ситуацию, чтобы не сеять панику и продолжать собственную враждебную пропаганду.

В настоящее время оккупационная "администрация" России в Крыму не разглашает общего числа погибших, призванных на войну против Украины из Крыма,

– отметили в Представительстве Президента Украины в Крыму.

11 марта так называемый руководитель "администрации" Крыма Сергей Аксенов признал, что потери среди военных России из Крыма все-таки есть. Однако число погибших так и не было указано.

Единственная цифра количества мертвых российских солдат обнародованная 11 марта, составляет 6 военных, похороненных в Севастополе.