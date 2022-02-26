Украинским силам удалось успешно предотвратить прорыв врага в Киев, активные бои продолжаются. Оккупанты продолжают атаки, сирены раздаются во Львовской и Волынской области, Умани, Херсоне и Черкассах.

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Вражеская разведка

Как сообщили пограничники, враг ведет активную разведку побережья Черного моря и Дуная. Активность вражеских аппаратов наблюдается на участке Измаильского пограничного отряда.

Беспилотники летают на высоте 1 километр. При приближении к украинским позициям по вражеских дронах ведется огонь.

Ранее украинским силам удалось сбить вражеский дрон на подлете в Черноморск.