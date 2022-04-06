Данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00. Уже 42 сутки украинцы героически противостоят российскому вторжению.

Заметьте Что такое украинская "Стугна" и как она уничтожает рашистскую технику

В Генштабе отметили, что враг проводил штурмовые действия в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Солодкого. В то же время действия врага не имели успеха.

Продолжается штурм города Мариуполь, при этом противник активно применяет авиацию,

– говорится в сообщении.

Также Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на Южнобугском направлении. Речь идет о Щербаках, Камышевахе, Новоданиловке, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Лукьяновском, Преображенке и Гуляй Поле.

Украинские защитники удерживают определенные рубежи. Наши герои уничтожают врага и освобождают от захватчика украинские земли.

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