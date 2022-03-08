Момент обстрела попал на видео. Украинские беспилотники сняли его на Мелекинской трассе.

Заметьте Украина обезвредила треть возможностей сухопутного звена России, – экс-глава Минобороны

В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент зеленого коридора, организованного для людей и создав реальную угрозу жизням гражданских людей,

– говорится в сообщении.

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