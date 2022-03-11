Впрочем, не на тех напали! Украинский народ абсолютно разный с российским – он не поддается манипуляциям.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупант распространяет фейки

Стране-агрессору не удался блицкриг на фронте, поэтому теперь оккупационные власти так называемых ДНР и ЛНР продолжают внедрение антигосударственной политики в сторону Украины.

Они хотят показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию .

Так, оккупанты либо своими силами, либо под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", даже записывают соответствующие видео. Такое "поздравление Путину" снимают в Сватово. Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами.

Подчеркивается, что россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно там, где отсутствуют телевидение и интернет-связь.

Обращаюсь к каждому – никоим образом не поддавайтесь путинской пропаганде, даже если вас об этом просит родственник или начальник, которого раньше заставили это сделать. России не удался блицкриг на фронте, поэтому она направила усилия на раскол украинской нации изнутри. Им этого не достичь – благодаря каждому из вас, мои земляки. Будьте внимательны!

– предостерегает Сергей Гайдай.



Фейковое письмо, в котором украинцы якобы поддерживают режим Путина / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!