В издательстве сообщили о похищении 5 журналистов: Юлии Ольховской, Любови Чайки, Михаила Кумока и Евгении Борян.

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Сегодня оккупанты похитили ряд журналистов и сотрудников "МВ-холдинга",

– говорится в сообщении редакции.

В издательстве также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину редакция освещала события, происходившие в Мелитополе и регионе, занимая проукраинскую позицию.

Разумеется, это мешало врагу в распространении пропаганды, которую активно насаждали оккупанты с момента появления в городе. Поэтому редакция ожидала, что на журналистов и сотрудников будут оказывать давление.

И сегодня это произошло. Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайки, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян, пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении,

– сообщили в холдинге.

Похищение не является чем-то новым для оккупантов. Таким образом, они пытаются запугать людей с проукраинской позицией и добиться сотрудничества.

Сотрудники издательства призвали руководство города и страны, коллег из украинской и мировой прессы выступить в защиту мелитопольских представителей прессы.

К слову, сайт МВ – подвергся хакерской атаке и не работает.

Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое настоящее лицо,

– говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, находится в плену российских оккупантов. По данному факту в Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело.

Также оккупанты в Мелитополе похищали мэра города Ивана Федорова. Он 6 дней находился в плену у русских захватчиков.

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