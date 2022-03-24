Россияне продолжают обстреливать украинские города. В частности, противник активизировал свои атаки в Чернигове. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на информацию Офиса Президента из регионов.

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Россияне увеличили количество обстрелов Чернигова

Российская армия резко увеличила количество обстрелов города, жилых и промышленных районов Чернигова,

– говорится в сообщении.

Особенно интенсивно враг открывал огонь по городу с вечера 23 марта. Тогда россияне повредили аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова.

На месте работали спасатели. По предварительной информации, утечку аммиака не зафиксировали. Население города на всякий случай предупреждено о порядке действий в случае химической опасности.

Данные о разрушениях в результате обстрелов уточняют.

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