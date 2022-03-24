В общей сложности под незаконную депортацию на территорию государства-агрессора попали примерно 15 тысяч мариупольцев. Это половина всех тех, кто до сих пор находится в Левобережном районе.

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Мариупольцев насильственно вывозят в Россию

Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы.

– сообщили в горсовете.

Там добавили, что есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые "фильтрационные лагеря". А потом перераспределяют по разным отдаленным городам России.

По состоянию на 24 марта около 6 тысяч мариупольцев уже насильственно вывезли на территорию государства-агрессора.

Украина сделает все, чтобы вернуть своих граждан

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, это не так. В течение последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей. Автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы.

В горсовете подчеркнули, что это, очевидно, делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Хотя жители украинского города хотят именно этого.

Украина это переживала только во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты,

– прокомментировал ситуацию мэр Вадим Бойченко.

Он сообщил, что власти формируют базу депортированных мариупольцев и будут работать над возвращением их в Украину.

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