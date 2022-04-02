Такую информацию сообщил глава ОВА Олег Синегубов на своей странице в фейсбуке. Отмечается также, что за минувшие сутки оккупанты нанесли около 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки.

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Отмечается, что сегодня утром, 2 апреля, в Харькове снова продолжились обстрелы. Россияне уже не впервые обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького.

По словам Синегубова, к сожалению, есть один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

Фото последствий обстрела:

Оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали город Дергачи и прилегающие населенные пункты. Сейчас там жертв нет. ВСУ продолжают активные бои в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской ОВА.

Он отметил, что украинским военным впервые удалось уничтожить 2 транспортно-боевых вертолета Ми-8 РФ с помощью ПТРК "Корсар".

Их (вертолеты – 24 канал) ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар"! Как отмечают сами военные, это первый случай, когда ПТРК успешно уничтожили воздушную цель. Это в очередной раз свидетельствует о профессионализме наших Вооруженных Сил Украины,

– отметил Синегубов.

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